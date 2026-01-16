Serie A Reggio BiC verso Cantù | sfida ai campioni d’Italia
La Reggio BiC si prepara alla trasferta di sabato contro la Briantea84 Cantù, campione d’Italia in carica. La partita si svolgerà al Palameda e rappresenta un’occasione importante per entrambe le squadre di confrontarsi in Serie A. Un incontro che metterà alla prova le capacità della formazione reggiana di fronte a un avversario di alto livello.
Nuova trasferta impegnativa per la Reggio BiC, attesa sabato sul parquet del Palameda per affrontare la Briantea84 Cantù, campione d’Italia in carica. Un appuntamento di alto profilo che chiuderà il girone di andata del campionato di Serie A Fipic e che rappresenta un banco di prova significativo. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
