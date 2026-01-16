Serie A Pisa-Atalanta 1-1 | Durosinmi replica a Krstovic

Nell’anticipo della 21ª giornata di Serie A, Pisa e Atalanta hanno pareggiato 1-1. La partita ha visto la rete di Durosinmi rispondere a Krstovic, mantenendo invariato il punteggio. Per entrambe le squadre, il risultato non modifica significativamente la classifica: l’Atalanta si trova a 32 punti, lontana dalla zona Champions, mentre il Pisa, con 14 punti, è penultimo.

Pisa e Atalanta hanno pareggiato 1-1, nell’anticipo della 21a giornata di Serie A. Un risultato che serve a poco per entrambe le squadre: la Dea sale a quota 32 punti ancora lontana dalla zona Champions, il Pisa con 14 punti è penultimo davanti al Verona. Primi 45 minuti avvincenti all’Arena Garibaldi, con un ottimo Pisa che mette in seria difficoltà l’Atalanta, che non è ancora riuscita a calciare verso la porta difesa da Scuffet. Toscani vicini al vantaggio in un paio di occasioni con Tourè e Meister. Nella ripresa è ancora la squadra di Gilardino a rendersi pericolosa per prima con un colpo di testa di Moreo, ma un attento Carnesecchi sventa in tuffo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

