Serie A Pisa-Atalanta 1-1 | Durosinmi replica a Krstovic
Nell’anticipo della 21ª giornata di Serie A, Pisa e Atalanta hanno pareggiato 1-1. La partita ha visto la rete di Durosinmi rispondere a Krstovic, mantenendo invariato il punteggio. Per entrambe le squadre, il risultato non modifica significativamente la classifica: l’Atalanta si trova a 32 punti, lontana dalla zona Champions, mentre il Pisa, con 14 punti, è penultimo.
Pisa e Atalanta hanno pareggiato 1-1, nell’anticipo della 21a giornata di Serie A. Un risultato che serve a poco per entrambe le squadre: la Dea sale a quota 32 punti ancora lontana dalla zona Champions, il Pisa con 14 punti è penultimo davanti al Verona. Primi 45 minuti avvincenti all’Arena Garibaldi, con un ottimo Pisa che mette in seria difficoltà l’Atalanta, che non è ancora riuscita a calciare verso la porta difesa da Scuffet. Toscani vicini al vantaggio in un paio di occasioni con Tourè e Meister. Nella ripresa è ancora la squadra di Gilardino a rendersi pericolosa per prima con un colpo di testa di Moreo, ma un attento Carnesecchi sventa in tuffo. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Leggi anche: Diretta gol Serie A: Pisa Atalanta 1-1, finisce qui! Durosinmi risponde a Krstovic
Leggi anche: Diretta gol Serie A LIVE: Pisa Atalanta 1-1, pareggia subito Durosinmi!
Pisa - Atalanta in Diretta Streaming | IT; Dove vedere Pisa-Atalanta in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Pisa-Atalanta: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv; Pisa Atalanta, le probabili formazioni della partita di serie A.
Pisa-Atalanta, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE - Palladino si affida a Scamacca davanti, con De Ketelaere e Zalewski alle sue spalle. sport.sky.it
Pisa-Atalanta 1-1, che spreco per Gilardino: ancora una prestazione lodevole, ma senza trovare il successo. In gol l'esordiente Durosinmi - 1 ma regala tante emozioni, soprattutto nel finale. eurosport.it
Diretta Pisa-Atalanta 1-1, segui e commenta l’andazzo del match - Atalanta, match valido per la 21^ giornata del campionato di Serie A. calcioatalanta.it
Serie A, Pisa-Atalanta 1-1. I toscani lasciano la coda della classifica Anticipo della 21^ giornata, dopo i recuperi delle partite rinviate per la Supercoppa Italiana 2025. Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2026/01/calcio-serie-a- - facebook.com facebook
Serie A - Calciomercato Pisa, le ultime e gli aggiornamenti x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.