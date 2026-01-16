Serie A le partite della 21esima giornata | orari e dove vederle Dazn o Sky Si parte con Pisa-Atalanta

Ecco le partite della 21ª giornata di Serie A, con orari e modalità di visione su DAZN o Sky. La giornata si apre con il confronto tra Pisa e Atalanta, segnando il ritorno del campionato dopo i recuperi della 16ª giornata. Qui troverai tutte le informazioni utili per seguire gli incontri e rimanere aggiornato sulle partite in programma.

Il calcio italiano non si ferma mai, e dopo i quattro recuperi della 16esima giornata giocati tra mercoledì e giovedì, torna già oggi (venerdì) la Serie A: il match tra Pisa e Atalanta apre il programma della 21esima giornata. Le partite saranno spalmate su quattro giorni fino a lunedì 19 gennaio. L'Inter capolista è impegnata a Udine, mentre il Milan affronta il Lecce a San Siro. Ecco il programma completo, con gli orari e dove vedere le partite in tv e in streaming. La classifica aggiornata? pic.twitter.comGWcdYLMBNe — Lega Serie A (@SerieA) January 15, 2026 Serie A, tutte le partite della 21esima giornata. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Serie A, le partite della 21esima giornata: orari e dove vederle, Dazn o Sky. Si parte con Pisa-Atalanta

