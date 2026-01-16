Serie A il Milan passa a Como e resta in scia dell’Inter | 3-1 con Maignan decisivo e doppietta di Rabiot

Nel recupero della 16ª giornata di Serie A, il Milan ha battuto il Como per 3-1, mantenendo il passo dell’Inter in classifica. La partita ha visto un contributo decisivo di Maignan e una doppietta di Rabiot, che hanno rafforzato le ambizioni dei rossoneri nella corsa allo scudetto. Questa vittoria permette al Milan di consolidare la propria posizione e di continuare a seguire da vicino i vertici della classifica.

Il recupero della 16ª giornata di Serie A ristabilisce le distanze in vetta e rilancia il Milan nella corsa scudetto. I rossoneri espugnano Como 3-1, si riportano a tre lunghezze dall'Inter capolista (46 punti) e allungano sul Napoli, fermo a quota 40 dopo il pari con il Parma. Il Milan sale così a 43 punti, confermando continuità e solidità. A Como la partita si mette subito in salita. I padroni di casa sbloccano il risultato al 10' con Kempf e nel primo tempo mettono alle corde i rossoneri. A tenere in piedi il Milan è Mike Maignan, protagonista assoluto con tre interventi prodigiosi che evitano un passivo più pesante e tengono viva la gara.

