Serena Rossi annuncia il suo primo disco

Serena Rossi presenta il suo primo disco, intitolato *SereNata a Napoli*, in uscita il 30 gennaio. Disponibile in formato CD, vinile e digitale, il progetto segna un nuovo passo nel percorso dell’attrice e cantante, consolidando il suo legame con la città partenopea e la sua musica. Un’ulteriore espressione della sua creatività, questa release riflette la sua passione e la volontà di condividere con il pubblico un’esperienza autentica.

Serena Rossi compie 40 anni: l'esordio nel musical «C'era una volta... Scugnizzi», il successo con «Un posto al sole», il marito conosciuto sul set, 7 segreti - A proposito del nome di suo figlio l’attrice nel 2021 ha raccontato al Corriere: «Il papà ha nome e cognome che ... corriere.it

Serena Rossi: «Ho visto Ben Affleck e J-Lo baciarsi e ho capito si sarebbero lasciati. Le nozze con Davide Devenuto? Eravamo in 14» - «Il lavoro non è la mia vita», spiega al Corriere della Sera, e il ... leggo.it

What If Anne Boleyn & Thomas Cromwell Had a Secret Son?

Ci avviamo alla fine della settimana con il bel sorriso di Serena Rossi al lavoro per regalare al suo pubblico una nuova, emozionante storia: l'avventura umana e imprenditoriale della famiglia Panini, creatrice delle storiche figurine che hanno segnato l'infanzia - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.