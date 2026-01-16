Serena Rossi annuncia il suo primo disco
Serena Rossi presenta il suo primo disco, intitolato *SereNata a Napoli*, in uscita il 30 gennaio. Disponibile in formato CD, vinile e digitale, il progetto segna un nuovo passo nel percorso dell’attrice e cantante, consolidando il suo legame con la città partenopea e la sua musica. Un’ulteriore espressione della sua creatività, questa release riflette la sua passione e la volontà di condividere con il pubblico un’esperienza autentica.
Si sa, a Serena Rossi piacciono le sfide. L'ha dichiarato spesso durante le interviste. Ecco che ne annuncia una nuova: il suo primo disco che uscirà il 30 gennaio il 30 gennaio in cd, vinile e in digitale intitolato SereNata a Napoli.Il progetto discografico nasce dal suo omonimo one woman show. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Ci avviamo alla fine della settimana con il bel sorriso di Serena Rossi al lavoro per regalare al suo pubblico una nuova, emozionante storia: l'avventura umana e imprenditoriale della famiglia Panini, creatrice delle storiche figurine che hanno segnato l'infanzia - facebook.com facebook
