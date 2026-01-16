Sequestrato per otto ore e picchiato gli chiedono 6mila euro per liberarlo | due imputati a processo

Inizia il processo in Corte d’Assise a Sansevero, dove sono imputati due uomini, Carmine Bevilacqua e Francesco Pio Delle Vergini, accusati di aver sequestrato e picchiato un giovane per oltre otto ore, chiedendo un riscatto di 6.000 euro. L’udienza mette in luce un episodio di estorsione e violenza che coinvolge i due imputati, portando alla ribalta un caso che riguarda la sicurezza e la prima tutela delle vittime.

Entra nel vivo il processo in Corte d'Assise, a carico di due sanseveresi – Carmine Bevilacqua, classe 1988, e Francesco Pio Delle Vergini, classe 2001 – accusati di sequestro di persona a scopo estorsivo, per aver trattenuto in casa – per oltre 8 ore e contro la sua volontà - un giovane del.

