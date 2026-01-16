Sequestrati e distrutti 300 chili di cornetti e crostatine di visciole in un laboratorio
Durante un controllo dei carabinieri del NAS a Sezze, sono stati sequestrati e successivamente distrutti 300 chili di prodotti da forno, tra crostatine di visciole e cornetti. L'operazione ha avuto lo scopo di garantire la sicurezza alimentare e verificare il rispetto delle normative igienico-sanitarie nei laboratori di produzione. Nessun'altra informazione è stata resa nota riguardo alle motivazioni specifiche del sequestro.
Sono stati sequestrati, e poi distrutti, 300 chili di prodotti tra crostatine di visciole e cornetti dopo i controlli dei carabinieri del Nas in un laboratorio di produzione di prodotti da forno a Sezze. L’ordinanza è stata emanata nei giorni scorsi dall’ufficio Suap del Comune e ripercorre le. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Leggi anche: Villa Santa Maria, sospesa l’attività di un laboratorio alimentare: sequestrati 300 chili di miele non tracciato
Leggi anche: Sequestrati 1.300 chili di petardi: nei guai due imprenditori
Sezze, sequestrati tre quintali di dolci.
Sezze, sequestrati 300 chili di cornetti e crostatine di visciole: scatta la distruzione - Saranno distrutti circa 300 chili di prodotti da forno, pari a 5. latinapress.it
Catania, sorpresi a vendere fuochi d’artificio in strada, arrestati due catanesi Sono accusati di detenzione e porto di ordigni rudimentali del tipo “bombe carta”, sequestrati e distrutti 21 ordigni e 92 prodotti pirotecnici... - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.