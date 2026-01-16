Sequestrati e distrutti 300 chili di cornetti e crostatine di visciole in un laboratorio

Durante un controllo dei carabinieri del NAS a Sezze, sono stati sequestrati e successivamente distrutti 300 chili di prodotti da forno, tra crostatine di visciole e cornetti. L'operazione ha avuto lo scopo di garantire la sicurezza alimentare e verificare il rispetto delle normative igienico-sanitarie nei laboratori di produzione. Nessun'altra informazione è stata resa nota riguardo alle motivazioni specifiche del sequestro.

