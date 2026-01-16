Separazione delle carriere | il dibattito arriva a Napoli con l' Aiga

La Sezione AIGA di Napoli, con il supporto di enti nazionali e locali, organizza un incontro pubblico sul tema della separazione delle carriere. L’evento, rivolto a professionisti e studenti di diritto, intende analizzare gli aspetti giuridici più rilevanti di questa delicata questione, promuovendo un confronto approfondito in un contesto istituzionale.

La Sezione AIGA di Napoli, in collaborazione con l'Ufficio di Coordinamento AIGA Campania e con il patrocinio di AIGA Nazionale, del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli e della Camera Penale di Napoli, promuove un incontro pubblico dedicato all'analisi dei principali aspetti giuridici.

