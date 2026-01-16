Separazione delle carriere dibattito AIGA a Napoli il 23 gennaio

Il 23 gennaio a Napoli, presso il Teatro Il Pozzo e il Pendolo, si terrà un incontro organizzato da AIGA Napoli dedicato al Referendum Costituzionale e alla separazione delle carriere. L’evento offrirà un’analisi approfondita degli aspetti giuridici e istituzionali legati a queste tematiche, promuovendo un confronto informato tra professionisti e cittadini interessati.

La Sezione AIGA di Napoli, in collaborazione con l'Ufficio di Coordinamento AIGA Campania, promuove un incontro pubblico dedicato alla separazione delle carriere, uno dei nodi centrali del prossimo Referendum Costituzionale. L'iniziativa gode del patrocinio di AIGA Nazionale, del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli e della Camera Penale di Napoli, e si propone come un momento di approfondimento aperto non solo agli addetti ai lavori, ma anche alla cittadinanza. L'evento si terrà venerdì 23 gennaio 2026, con inizio alle ore 16:00, presso il Teatro "Il Pozzo e il Pendolo", in Piazza San Domenico Maggiore n.

