Senza un tetto dà in escandescenza al pronto soccorso e riesce a farsi ricoverare
Giovedì 15 gennaio alle 17.30, una pattuglia del Radiomobile di Piacenza è intervenuta al Pronto Soccorso per un 28enne nordafricano in stato di agitazione. L’uomo, che si è mostrato molto agitato, ha causato disordini all’interno della struttura e si è successivamente fatto ricoverare. L’intervento ha permesso di gestire la situazione e garantire la sicurezza del personale e dei pazienti presenti.
Alle ore 17.30 di giovedì 15 gennaio, su richiesta di una guardia giurata in servizio al Pronto Soccorso Piacenza, una pattuglia del Radiomobile di Piacenza è intervenuta per un nordafricano di 28 anni in escandescenza all’interno della struttura sanitaria.Il giovane, risultato essere senza fissa. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
