Senza un tetto dà in escandescenza al pronto soccorso e riesce a farsi ricoverare

Giovedì 15 gennaio alle 17.30, una pattuglia del Radiomobile di Piacenza è intervenuta al Pronto Soccorso per un 28enne nordafricano in stato di agitazione. L’uomo, che si è mostrato molto agitato, ha causato disordini all’interno della struttura e si è successivamente fatto ricoverare. L’intervento ha permesso di gestire la situazione e garantire la sicurezza del personale e dei pazienti presenti.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.