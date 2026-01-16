Senegal-Marocco finale Coppa d’Africa 2025 | le probabili formazioni e dove vederla

La finale della Coppa d’Africa 2025 si gioca tra il Marocco, paese ospitante, e il Senegal, entrambe le nazionali più competitive del torneo. In questa occasione si affronteranno per il secondo titolo della loro storia, offrendo uno spettacolo di alto livello. Di seguito, vengono analizzate le probabili formazioni e le modalità per seguire l’evento.

L’ultimo atto della Coppa d’Africa 2025 mette di fronte i padroni di casa del Marocco, e il Senegal, due tra le nazionali più forti degli ultimi anni, che vanno a caccia del secondo titolo della loro storia. Senegal-Marocco si giocherà domenica 18 gennaio 2026 alle ore 20 presso il Prince Moulay Abdellah Stadium di Rabat. SENEGAL-MAROCCO: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE La cavalcata del Marocco è iniziata col 2-0 alle Comore, per poi proseguire col pareggio per 1-1 contro il Mali, e la vittoria per 3-0 sullo Zambia. Negli ottavi la Nazionale di Regragui ha eliminato la Tanzania per 1-0, mentre ai quarti è stata la volta del Camerun, battuto per 2-0. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

