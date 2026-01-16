Sempre più mamme scelgono la partoanalgesia | numeri in crescita all’ospedale di Agrigento
Negli ultimi anni, sempre più mamme che scelgono di partorire all’ospedale di Agrigento optano per la partoanalgesia. Questa modalità, che offre un supporto nel gestire il dolore durante il travaglio, si sta affermando come una scelta sempre più diffusa tra le donne in gravidanza. La crescita dell’utilizzo riflette un’attenzione crescente alle esigenze delle future mamme e alla qualità dell’assistenza offerta.
Il ricorso alla partoanalgesia all’ospedale di Agrigento continua a crescere e si consolida come uno degli elementi chiave del percorso nascita. I dati degli ultimi anni fotografano un trend in costante aumento che nel 2025 ha portato a circa 900 procedure con una copertura superiore all’80% dei. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
