Sempre più mamme scelgono la partoanalgesia | numeri in crescita all’ospedale di Agrigento

Da agrigentonotizie.it 16 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi anni, sempre più mamme che scelgono di partorire all’ospedale di Agrigento optano per la partoanalgesia. Questa modalità, che offre un supporto nel gestire il dolore durante il travaglio, si sta affermando come una scelta sempre più diffusa tra le donne in gravidanza. La crescita dell’utilizzo riflette un’attenzione crescente alle esigenze delle future mamme e alla qualità dell’assistenza offerta.

Il ricorso alla partoanalgesia all’ospedale di Agrigento continua a crescere e si consolida come uno degli elementi chiave del percorso nascita. I dati degli ultimi anni fotografano un trend in costante aumento che nel 2025 ha portato a circa 900 procedure con una copertura superiore all’80% dei. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.itImmagine generica

Leggi anche: Italiani in fuga, sempre più giovani scelgono l?estero: perché i laureati del Sud scelgono il Nord. Il report e i dati

Leggi anche: Sempre più turisti scelgono Sant’Agata

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

pi249 mamme scelgono partoanalgesiaSempre più mamme scelgono la partoanalgesia: numeri in crescita all’ospedale di Agrigento - Un servizio attivo 24 ore su 24, visite anestesiologiche dedicate e incontri informativi accompagnano le donne nelle ultime settimane di gravidanza rafforzando qualità dell’assistenza e sicurezza ... agrigentonotizie.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.