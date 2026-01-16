Sempre più in crisi Sondaggi politica numeri chiarissimi | quale leader vede nero

I sondaggi politici di inizio anno evidenziano una stabilità generale, ma anche alcuni segnali di cambiamento nelle percezioni degli italiani riguardo ai leader politici. I numeri chiariscono quali figure sono maggiormente sotto scrutinio e come si stanno muovendo i rapporti tra maggioranza e opposizione, offrendo un quadro aggiornato sulla situazione politica nazionale.

L'inizio del nuovo anno politico in Italia si apre all'insegna della continuità, ma anche di alcuni segnali di movimento che iniziano a delineare i rapporti di forza tra maggioranza e opposizioni. Dopo le festività e una fase di apparente sospensione del dibattito pubblico, l'attenzione torna a concentrarsi sui sondaggi, sulle dinamiche interne ai partiti e sulle prospettive in vista dei prossimi appuntamenti elettorali e referendari. È in questo contesto che i primi dati del 2026 offrono una fotografia utile per capire dove sta andando il consenso degli italiani. La prima Supermedia dell'anno conferma infatti un quadro nel complesso simile a quello lasciato in eredità dal 2025, anche se la scarsità di rilevazioni pubblicate nei primi giorni di attività degli istituti demoscopici invita alla cautela.

