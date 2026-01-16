Selvaggia Lucarelli verso Mediaset c’è un posto anche per Lorenzo Biagiarelli

Pier Silvio Berlusconi ha avanzato un’offerta a Selvaggia Lucarelli per un ruolo in Mediaset, considerando anche la presenza del suo futuro marito, Lorenzo Biagiarelli. La proposta mira a rafforzare la collaborazione tra i due e integrare nuovi talenti nel panorama televisivo. La trattativa rappresenta un passo importante nel percorso professionale di entrambi, evidenziando l’interesse di Mediaset nel coinvolgere personalità di rilievo nel proprio palinsesto.

Selvaggia Lucarelli è davanti un bivio: mostrare fedeltà a Ballando con le stelle o accettare una proposta vantaggiosa economica a Mediaset? La giornalista ormai da 10 anni è l’opinionista più temuta all’interno del programma di Milly Carlucci. Ma dopo aver detto il primo no al Grande Fratello, adesso la proposta pare le sia stata rifatta e stavolta è molto più allettante di prima. Secondo quanto rivelato da Fanpage, infatti, sembra che alla giornalista sia stato promesso un cachet di 35mila euro a puntata per affiancare Ilary Blasi al Grande Fratello Vip, a partire da marzo. Le puntate previste sono tra le 16 e le 20 quindi arriverebbe ad uno cachet a sei zero. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

