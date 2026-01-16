Selvaggia Lucarelli smentisce i rumors | non andrà a Mediaset a patto che…

Selvaggia Lucarelli ha chiarito di non aver accettato un ruolo in Mediaset, smentendo i rumors che la vedevano coinvolta insieme a Lorenzo Biagiarelli nel palinsesto. La giornalista ha precisato che al momento non ci sono accordi per un suo ingresso nel network, anche se resta aperta la possibilità di un ruolo nel Grande Fratello Vip.

Sebbene la notizia di oggi abbia fatto impazzire il web su un possibile arrivo di Selvaggia Lucarelli a Mediaset – data da Fanpage– adesso è stata la giornalista stessa a smentire questa notizia che comprendeva anche il suo compagno Lorenzo Biagiarelli. Secondo quanto riportato dal sito, a lei sarebbe stato offerto un posto come opinionista del Grande Fratello Vip e poi, a seguire, un programma tutto suo su Rete 4. Invece, a Lorenzo Biagiarelli un contenitore mattutino, una cosa simile a ciò che faceva dalla Clerici. Ma invece pare proprio che non sarà così. Selvaggia Lucarelli ha riportato la notizia ed ha scritto: “Da qualche mese Fanpage pubblica notizie completamente inventate su di me a firma del solito. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

