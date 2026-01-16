Segui le correnti vinci un Tribunale

Il Consiglio superiore della magistratura ha nominato Eugenio Maria Turco come nuovo responsabile dell’ufficio giudiziario di Grosseto. Turco, il cui nome compare nelle chat di Palamara e era supportato dalla parlamentare Ferranti, rappresenta un esempio delle dinamiche che interessano il mondo giudiziario italiano. Questa nomina suscita interesse nel contesto delle recenti vicende legate alla giustizia e alle influenze politiche.

Il Csm ha promosso Eugenio Maria Turco a capo dell’ufficio giudiziario di Grosseto. Il suo nome ricorre nelle chat di Palamara: era sponsorizzato dalla dem Ferranti. Mai titolo fu più azzeccato. «Il Sistema colpisce ancora», il terzo tomo firmato dalla premiata ditta Luca Palamara e Alessandro Sallusti, rappresenta la fotografia di una realtà desolante. Le chat di Palamara avevano svelato una pletora di «clientes» in toga in cerca di promozioni. Alcuni sono stati sommersi da inchieste e procedimenti disciplinari, altri, quasi sempre sponsorizzati dalla sinistra, salvati e, addirittura, promossi. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Segui le correnti, vinci un Tribunale Leggi anche: Quanto deve pagare Totti per il mantenimento di Blasi e dei figli? La parola torna al tribunale: al vaglio proprietà e conti correnti dei due ex coniugi Leggi anche: Inter-Milan, Allegri: “Servirà una grande partita. Se vinci i duelli vinci il match” La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Segui le correnti, vinci un Tribunale. Buongiorno a tutti e buona epifania! Ancora venti libecciali in azione sulla Sicilia ma questa fase mite e caliginosa nord africana sta per concludersi. Entro domani un peggioramento con piogge sparse in Sicilia , poi a seguire intense correnti fredde di mae facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.