Seconda Prova Nazionale di spada a Legnano | tre giorni di gare su Assalto – La TV della Scherma

La Seconda Prova Nazionale di spada si svolge a Legnano, presso la Soevis Arena, dal 16 al 18 gennaio. L’evento comprende gare per le categorie Cadetti, Giovani e Assoluti, con oltre 1100 atleti in pedana. Le fasi finali saranno trasmesse in diretta su Assalto – La TV della Scherma, offrendo un’occasione di visibilità e confronto a livello nazionale.

