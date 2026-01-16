Seconda Prova Nazionale di spada a Legnano | tre giorni di gare su Assalto – La TV della Scherma

La Seconda Prova Nazionale di spada si svolge a Legnano, presso la Soevis Arena, dal 16 al 18 gennaio. L’evento comprende gare per le categorie Cadetti, Giovani e Assoluti, con oltre 1100 atleti in pedana. Le fasi finali saranno trasmesse in diretta su Assalto – La TV della Scherma, offrendo un’occasione di visibilità e confronto a livello nazionale.

Da venerdì 16 a domenica 18 gennaio alla Soevis Arena di Legnano va in scena la Seconda Prova Nazionale Cadetti, Giovani e Assoluti di spada: oltre 1100 atleti in pedana e fasi finali in diretta su Assalto – La TV della Scherma. La grande scherma nazionale torna protagonista a Legnano con la Seconda Prova Nazionale Cadetti, Giovani e Assoluti di spada, in programma da venerdì 16, a domenica 18 gennaio presso la Soevis Arena (ex PalaBorsani). Un appuntamento chiave del calendario federale che vedrà oltre 1100 atleti scendere in pedana, a caccia dei punti validi per la qualificazione ai Campionati Italiani di Roma 2026. 🔗 Leggi su Sportface.itImmagine generica

