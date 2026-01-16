Sean Penn è stato visto mano nella mano con la sua compagna Valeria Nicov, che ha 34 anni in meno. La differenza d'età ha suscitato alcune reazioni online, ma i due sembrano vivere la loro relazione con tranquillità, senza lasciarsi influenzare dai commenti. La vicenda, riportata da Il Difforme, evidenzia come alcune scelte personali possano generare discussioni, mantenendo comunque un atteggiamento rispettoso.

Sean Penn non si nasconde più e vive la storia d’amore con Valeria Nicov alla luce del sole. In molti, quando sono uscite le prime paparazzate, a novembre 2024, hanno detto che sarebbe durata pochissimo. Invece la coppia, a distanza di un anno e qualche mese, sta ancora insieme. In questo lungo periodo le polemiche per la differenza di età non si sono mai placate. Si discute spesso di age gap, di una grande differenza d’età all’interno delle coppie. Nonostante la storia ci insegna di tante che hanno saputo abbattere questo stereotipo e viversi una bella storia d’amore, sono molte le persone che ancora criticano, con offese pesanti, queste coppie. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Sean Penn mano nella mano con la compagna di 34 anni in meno: è polemica

