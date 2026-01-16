Se Trump vuole respingere i russi non gli serve la Groenlandia gli basta far vincere l’Ucraina

Se Donald Trump desidera contrastare l’influenza russa, non è necessario puntare sulla Groenlandia. Concentrarsi sul supporto all’Ucraina rappresenta una strategia più efficace e diretta. Insistere su questioni come l’acquisto o l’annessione della Groenlandia rischia di deviare l’attenzione dall’obiettivo reale: sostenere l’Ucraina nella sua lotta. Una gestione più mirata degli impegni internazionali può contribuire a una risposta più forte e coesa alla sfida russa.

Intestardendosi su una guerra non necessaria – quella di annessione o acquisto della Groenlandia – Donald Trump confonde e distrae gli europei dalla guerra che bisogna vincere, quella in Ucraina, contro Vladimir Putin. Il presidente americano riempie la rete di disegnini con le slitte dei cani, dice all""uomo della Groenlandia" di scegliere tra l'America o tra Russia e Cina (volutamente omettendo la destinazione naturale: l'Europa), descrivendo così la presa dell'isola artica come una necessità strategica per difendersi da russi e cinesi – un obiettivo condiviso con l'Europa. Ma poche ore dopo aver fatto ribadire dal suo vicepresidente antieuropeo J.

