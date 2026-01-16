Se non lo finisco io non lo finirà nessuno | Martin parla del futuro di The Winds of Winter

George R.R. Martin ha nuovamente affrontato il tema di The Winds of Winter, il sesto volume della serie A Song of Ice and Fire. In un suo intervento, lo scrittore ha condiviso aggiornamenti sullo stato di avanzamento del romanzo, sottolineando l’importanza di completarlo personalmente. Le sue parole riflettono l’impegno e la responsabilità di portare a termine un’opera attesa da molti lettori, mantenendo alta l’attenzione sulla conclusione della saga.

George R.R. Martin è tornato a parlare apertamente di The Winds of Winter, il sesto e attesissimo capitolo della saga A Song of Ice and Fire. In una recente intervista a The Hollywood Reporter, lo scrittore ha ammesso che la lavorazione del romanzo continua a procedere a rilento e che, in alcuni momenti, non si sente nemmeno “ dell’umore giusto ” per affrontarlo. Una dichiarazione che riaccende l’attenzione dei fan, a oltre dieci anni dall’uscita di A Dance With Dragons. Come riporta Esquire, Martin spiega di aver scritto circa 1.100 pagine, ma di restare spesso bloccato durante il processo. Il suo metodo di lavoro, racconta, è segnato da continue riletture e riscritture: apre l’ultimo capitolo su cui stava lavorando, non lo trova all’altezza e decide di rifarlo da capo. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

