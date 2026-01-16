se la giustizia non difende dalle violenze

Le recenti vicende di cronaca evidenziano quanto la giustizia possa sembrare inadeguata nel proteggere dalle violenze. È necessario riflettere sulla reale efficacia del sistema e sulla sensibilità richiesta per affrontare questi episodi. Solo attraverso un’analisi obiettiva e un impegno concreto si può lavorare per un ambiente più sicuro e giusto per tutti.

Bisogna proprio avere sangue ghiacciato nelle vene, freddo non basta, perché queste due recenti vicende non lo facciano ribollire a 100 gradi. Che rabbia ritrovarsi ancora di fronte a decisioni simili di certa magistratura mentre ripetiamo scandalizzati che il #metoo è un ricordo e che i bambini vanno tutelati (sì, come quei poverini della casa del bosco, che vergogna). Le decisioni in questione sono due: la prima è una sentenza del Tribunale di Brescia, che ha condannato a 5 anni un bengalese per atti sessuali contro una minore. Aveva 10 anni la bambina e dopo quella violenza è rimasta incinta ed è stata sottoposta ad aborto terapeutico perché non ci lasciasse la pelle. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

