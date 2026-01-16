Se la giustizia non difende dalle violenze
Le recenti vicende di cronaca evidenziano quanto la giustizia possa sembrare inadeguata nel proteggere dalle violenze. È necessario riflettere sulla reale efficacia del sistema e sulla sensibilità richiesta per affrontare questi episodi. Solo attraverso un’analisi obiettiva e un impegno concreto si può lavorare per un ambiente più sicuro e giusto per tutti.
Bisogna proprio avere sangue ghiacciato nelle vene, freddo non basta, perché queste due recenti vicende non lo facciano ribollire a 100 gradi. Che rabbia ritrovarsi ancora di fronte a decisioni simili di certa magistratura mentre ripetiamo scandalizzati che il #metoo è un ricordo e che i bambini vanno tutelati (sì, come quei poverini della casa del bosco, che vergogna). Le decisioni in questione sono due: la prima è una sentenza del Tribunale di Brescia, che ha condannato a 5 anni un bengalese per atti sessuali contro una minore. Aveva 10 anni la bambina e dopo quella violenza è rimasta incinta ed è stata sottoposta ad aborto terapeutico perché non ci lasciasse la pelle. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Leggi anche: “La verità verrà a galla e la situazione sarà chiarita”: Julio Iglesias si difende dalle accuse di violenze sessuali e tratta di esseri umani
Leggi anche: Julio Iglesias accusato di violenze sessuali, il cantante si difende: “La verità verrà a galla”
Verità verrà a galla, Julio Iglesias si difende: cantante 82enne accusato di abusi sessuali; Signorini si difende con i pm a Milano: Non ho commesso nessuna violenza; Non ho commesso nessuna violenza, Alfonso Signorini si difende davanti ai pm; Signorini ai Pm: Da me nessuna violenza né estorsione.
Se la giustizia non difende dalle violenze - Le decisioni in questione sono due: la prima è una sentenza del Tribunale di Brescia, che ha condannato a 5 anni un bengalese per atti sessuali contro una minore ... msn.com
Violenza di genere: quando il linguaggio della giustizia non difende, ma colpevolizza - C’è un momento, dopo una denuncia per violenza, in cui molte donne oltre al fatto in sé, devono sopportare anche un percorso verso una giustizia non lineare come dovrebbe essere. iodonna.it
“Non ho fatto niente”, Alfonso Signorini si difende dalle accuse di violenza sessuale - Signorini risulta indagato per violenza sessuale ed estorsione ... msn.com
La giustizia deve difendere non punire
Graziella Viscomi, presidente AreaDg Anm, critica il referendum sulla giustizia e difende la carriera unica dei magistrati. - facebook.com facebook
Referendum giustizia, la sinistra che vota Sì difende la propria storia. Riformisti allo scoperto per separare le carriere x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.