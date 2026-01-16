Un episodio di violenza si è verificato in un’abitazione, dove un ladro è stato ucciso durante un tentativo di furto. La scoperta dell’intrusione avrebbe scatenato una rivolta nel paese. Secondo le prime ricostruzioni, il proprietario avrebbe immediatamente notato l’ingresso dei malviventi. La situazione ha anche coinvolto un inviato delle Iene, minacciato durante le tensioni crescenti.

Secondo la ricostruzione, l’ingresso dei malviventi sarebbe stato immediatamente scoperto dal padrone di casa. Ne sarebbe nata una colluttazione violenta, durante la quale Rivolta sarebbe stato colpito con calci e pugni. È in questo contesto che il giovane avrebbe impugnato un coltello, colpendo uno degli aggressori. Adamo Massa, residente in un campo nomadi a Torino e arrivato a Lonate Pozzolo per quella che viene definita una “trasferta”, è poi deceduto poco dopo il ricovero. L’episodio è ora al centro delle indagini, che dovranno chiarire con precisione la dinamica dei fatti e stabilire se si sia trattato di legittima difesa o di un eccesso nell’uso della forza. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Se c’eri anche tu…”. Ladro ucciso in casa, rivolta in paese. Minacciato l’inviato delle Iene

