Scuole al freddo rifiuti fogne e caos traffico | la denuncia del prof Veronese

Il professor Veronese denuncia le criticità di Reggio Calabria, tra scuole senza riscaldamenti, rifiuti accumulati, problemi alle fogne e traffico congestionato. La recente ondata di freddo ha evidenziato carenze e disservizi che interessano cittadini, studenti e lavoratori, sottolineando la necessità di interventi immediati per migliorare la qualità della vita nella città e nella provincia.

Reggio Calabria, Veronese: “scuole al freddo e nel degrado, il totale fallimento del comune” - Eppure, in modo del tutto incomprensibile e inaccettabile, alcune scuole della città e anche della provi ... strettoweb.com

Gelo in arrivo e aule fredde: ipotesi scuole chiuse? - Arriva il gelo siberiano e le scuole sono già al freddo: scopri quando può scattare l'ordinanza di chiusura del Sindaco e cosa succede se il riscaldamento in classe non funziona ... skuola.net

Riscaldamenti guasti nelle scuole superiori, la denuncia di Gioveni: “Studenti al freddo, situazione inaccettabile” Se nelle scuole primarie e medie di competenza comunale la situazione degli impianti di riscaldamento appare complessivamente sotto controllo, - facebook.com facebook

Scuole al freddo nella provincia di Palermo: malore per un’alunna nell’istituto Capuana x.com

