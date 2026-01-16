Scuola Sant' Anna | scienziati italiani e giapponesi all’Istituto di Biorobotica per il progetto di avatar robotici ' Moonshot'

La Scuola Sant’Anna ospita un incontro tra scienziati italiani e giapponesi presso l’Istituto di Biorobotica, finalizzato a rafforzare la collaborazione nel settore della robotica. L’obiettivo è esplorare nuove opportunità di ricerca, in particolare nel progetto di avatar robotici

Un incontro per rafforzare la collaborazione scientifica nel campo della robotica ed esplorare nuove linee di ricerca per affrontare alcune delle grandi sfide sociali e tecnologiche dei prossimi anni. Una delegazione della Japan Science and Technology Agency (JST) ha visitato l'Istituto di.

