Scuola matematica e dialogo internazionale | l’esperienza del professor Jesús Castañeda Rivera

Scuola, matematica e dialogo internazionale: l’esperienza del professor Jesús Castañeda Rivera offre uno sguardo sul sistema educativo messicano. Attraverso un percorso di vocazione e innovazione didattica, il racconto evidenzia l’importanza della cooperazione tra culture e sistemi scolastici diversi, contribuendo a un confronto costruttivo e allo sviluppo di nuove metodologie educative.

