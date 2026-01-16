Scuola matematica e dialogo internazionale | l’esperienza del professor Jesús Castañeda Rivera
Scuola, matematica e dialogo internazionale: l’esperienza del professor Jesús Castañeda Rivera offre uno sguardo sul sistema educativo messicano. Attraverso un percorso di vocazione e innovazione didattica, il racconto evidenzia l’importanza della cooperazione tra culture e sistemi scolastici diversi, contribuendo a un confronto costruttivo e allo sviluppo di nuove metodologie educative.
Un viaggio dentro il sistema educativo messicano, ma anche un racconto di vocazione, innovazione didattica e cooperazione internazionale. È questo il cuore de L’Approfondimento curato da Pino Cinquegrana, andato in onda il 16 gennaio 2026, che ha visto protagonista il professor Jesús Castañeda Rivera, docente di matematica e finalista del Global Teacher Prize, riconoscimento che premia ogni anno i migliori insegnanti del mondo. Nel corso dell’intervista, Castañeda Rivera ha offerto uno spaccato dettagliato della scuola in Messico, partendo dalla propria esperienza personale. «Essere finalisti del Global Teacher Prize – ha spiegato – significa avere una vocazione profonda per l’insegnamento, amare la propria disciplina e creare spazi autentici di apprendimento per gli studenti». 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
