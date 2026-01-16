Sculture sonore tra arte tecnologia e tradizione Il progetto di Avital
Mountain Echoes, le voci e i suoni della Valtellina in sculture sonore, tra i progetti culturali più significativi connessi con i Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026 è in programma il 23 e 24 gennaio in Valtellina. L’artista multidisciplinare Yuval Avital, riconoscendo nella montagna e nei suoi abitanti una forma di identità culturale unica e stratificata, ha realizzato tre sculture sonore, figure totemiche che evocano un connubio tra forme antropomorfe e le vette valtellinesi. Realizzate in tessuti locali resinati, uniscono arte, tecnologia e tradizione. All’interno ospitano sistemi di diffusione e altoparlanti che restituiscono tre composizioni stratificate realizzate dall’artista, dando vita a un paesaggio acustico corale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Leggi anche: Voci e suoni della Valtellina in sculture sonore
Leggi anche: La tua giornata perdetta a Tokyo tra tradizione, tecnologia e … sushi d’autore.
Sculture sonore tra arte tecnologia e tradizione. Il progetto di Avital; MOUNTAIN ECHOES. In viaggio con YUVAL AVITAL alla scoperta di voci e suoni della Valtellina per Milano Cortina 2026; L’eco della Valtellina nelle sculture sonore di Yuval Avital.
Sculture sonore tra arte tecnologia e tradizione. Il progetto di Avital - Mountain Echoes, le voci e i suoni della Valtellina in sculture sonore, tra i progetti culturali più significativi connessi con i ... quotidiano.net
Arte e intelligenza artificiale. L’uomo e il mondo della tecnologia. Una mostra di dipinti e sculture - Le opere create appositamente per la rassegna in programma a Palazzo Terragni di Lissone saranno affiancate da una reinterpretazione commissionata direttamente al “cervellone“ digitale. ilgiorno.it
Abyssal Creatures: le sculture sonore di Francesco Cavaliere a Bologna - Nell’Aula Magna prende corpo per due giorni il progetto Abyssal Creatures di Francesco Cavaliere, realizzato grazie al sostegno dell’Italian Council (2023) e prodotto da XING, con tappe esperienziali ... exibart.com
L’eco della Valtellina nelle sculture sonore di Yuval Avital ift.tt/K70IZUJ x.com
Caro Giuseppe Floris Serra (Goccismo), ecco una presentazione pensata per le tue sculture sonore, scritta con tutta l'ammirazione che provo per questa tua nuova forma d'arte: Il Respiro della Pietra: Le Sculture Sonore di Goccismo Cosa succede quando facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.