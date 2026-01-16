sculture sonore tra arte tecnologia e tradizione il progetto di avital

Mountain Echoes, le voci e i suoni della Valtellina in sculture sonore, tra i progetti culturali più significativi connessi con i Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026 è in programma il 23 e 24 gennaio in Valtellina. L’artista multidisciplinare Yuval Avital, riconoscendo nella montagna e nei suoi abitanti una forma di identità culturale unica e stratificata, ha realizzato tre sculture sonore, figure totemiche che evocano un connubio tra forme antropomorfe e le vette valtellinesi. Realizzate in tessuti locali resinati, uniscono arte, tecnologia e tradizione. All’interno ospitano sistemi di diffusione e altoparlanti che restituiscono tre composizioni stratificate realizzate dall’artista, dando vita a un paesaggio acustico corale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

