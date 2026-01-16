Scudo penale L’attacco di Magrini | Ancora dimenticata la Polizia locale

L’introduzione di uno scudo penale per le forze dell’ordine è al centro del dibattito politico, con l’assessore Juri Magrini che sottolinea come la Polizia locale sia stata esclusa da questa misura. La questione solleva importanti riflessioni sulla tutela delle diverse forze di sicurezza e sulle implicazioni di un provvedimento che mira a proteggere chi svolge ruoli delicati nell’ordine pubblico.

Uno 'scudo penale' per le forze dell'ordine, "ma si sono dimenticati della Polizia locale " attacca l'assessore Juri Magrini. La misura rappresenta una delle novità contenute nel ' pacchetto sicurezza ' predisposto dal Viminale per fare fronte a diverse criticità nel fronteggiare chi delinque. I punti su cui interviene il 'pacchetto' sono diversi, a partire dalla contrasto alla violenza giovanile. Ma quello su cui si sofferma l'assessore alla Sicurezza è lo 'scudo penale'. La nuova norma non prevede più l'automatica iscrizione nel registro degli indagati per quell'agente o militare che agisca nell'adempimento di un dovere o con l'uso legittimo delle armi.

Scudo penale per le forze dell’ordine, sprint su espulsioni e rimpatri, nuove zone rosse nelle città e persino norme contro i cosiddetti “maranza”, con multe per i genitori dei minori. Il governo accelera sul fronte sicurezza. Nei prossimi Consigli dei ministri dovre facebook

Lo scudo penale per le forze dell'ordine serve soprattutto a salvare gli agenti indagati per i pestaggi e le violenze nelle carceri dai procedimenti per tortura x.com

