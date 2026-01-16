Scomparso nel nulla l’amico va a cercarlo e lo ritrova morto
Nella mattinata di oggi, venerdì 16 gennaio, è stato trovato il corpo senza vita di un uomo di 65 anni nella zona della Rocca di Manerba, sul lago di Garda. La scomparsa dell’uomo aveva suscitato preoccupazione tra amici e familiari, che si sono messi alla sua ricerca prima del tragico ritrovamento in un’area impervia del promontorio.
A fare la drammatica scoperta è stato un amico della vittima
