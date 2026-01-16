Scomparsa una donna a Brescia | Chiunque la veda non la perda di vista e chiami il 112

È stata segnalata la scomparsa di Renata Zanola, 79 anni, che ieri, 15 gennaio, è uscita dalla sua abitazione in via Allegri a Brescia e non è più stata rintracciabile. Si invita chiunque possa averla vista a non perderla di vista e a contattare immediatamente il 112 per fornire eventuali informazioni utili.

Brescia, si cerca un’anziana scomparsa a Sanpolino - Vigili del Fuoco e Protezione Civile mobilitati per ritrovare la donna, affetta da Alzheimer, di cui non si hanno notizie dalla serata di giovedì 15 ge ... quibrescia.it

Anziana scomparsa a Sanpolino, ricerche in corso - La donna, affetta da Alzheimer, si è allontanata ieri sera: la presenza di fossi e canali nella zona rende complessa la perlustrazione ... giornaledibrescia.it

