Scomparsa una donna a Brescia | Chiunque la veda non la perda di vista e chiami il 112
È stata segnalata la scomparsa di Renata Zanola, 79 anni, che ieri, 15 gennaio, è uscita dalla sua abitazione in via Allegri a Brescia e non è più stata rintracciabile. Si invita chiunque possa averla vista a non perderla di vista e a contattare immediatamente il 112 per fornire eventuali informazioni utili.
Renata Zanola, 79 anni, è scomparsa ieri, giovedì 15 gennaio, dalla sua casa in via Allegri a Brescia. Sono in corso le ricerche da parte delle forze dell'ordine che lanciano un appello per ritrovarla. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Scomparsa una donna a Brescia: “Chiunque la veda, non la perda di vista a chiami il 112” - Renata Zanola, 79 anni, è scomparsa ieri, giovedì 15 gennaio, dalla sua casa a San Polo nel Bresciano. fanpage.it
Brescia, si cerca un’anziana scomparsa a Sanpolino - Vigili del Fuoco e Protezione Civile mobilitati per ritrovare la donna, affetta da Alzheimer, di cui non si hanno notizie dalla serata di giovedì 15 ge ... quibrescia.it
Anziana scomparsa a Sanpolino, ricerche in corso - La donna, affetta da Alzheimer, si è allontanata ieri sera: la presenza di fossi e canali nella zona rende complessa la perlustrazione ... giornaledibrescia.it
