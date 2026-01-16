Scomparsa Federica Torzullo cellulare localizzato in una discarica e trovati dei guanti I dubbi sul marito

Le indagini sulla scomparsa di Federica Torzullo, 41enne di Anguillara Sabazia, si concentrano su recenti elementi: il cellulare rinvenuto in una discarica e dei guanti trovati sul luogo. I sospetti si indirizzano sul marito, alimentando dubbi e interrogativi. Le autorità proseguono le verifiche nella speranza di chiarire le circostanze di questa scomparsa, avvenuta l’8 gennaio scorso.

Potrebbe avvicinarsi a un punto di svolta l'indagine sulla scomparsa di Federica Torzullo, la 41enne di Anguillara Sabazia, alle porte di Roma, di cui non si hanno più notizie dall'8 gennaio scorso. L'unico indagato per omicidio, al momento, è il marito Claudio Carlomagno. Nel corso degli ultimi sopralluoghi effettuati dai carabinieri insieme ai militari del Ris, gli investigatori hanno rinvenuto un paio di guanti neri in silicone, ora sottoposti ad accertamenti per verificare l'eventuale presenza di tracce utili alle indagini. Secondo quanto riferito dalla trasmissione Dentro la notizia, inoltre, il cellulare della donna si sarebbe agganciato a una cella telefonica compresa tra una discarica e una cava della zona, un'area su cui si stanno concentrando le ricerche, in prossimità di una siepe già oggetto di verifiche.

