Scomparsa del paladino anti-autovelox Antonio Menegon | Stava lavorando su denunce precise con nomi e cognomi

Prosegue il mistero sulla scomparsa di Antonio Menegon, noto per il suo impegno contro gli autovelox. Scomparso il 2 gennaio 2026, Menegon stava lavorando a denunce dettagliate con nomi e cognomi. La sua assenza desta preoccupazione e pone domande sulla sua sorte e sulle motivazioni dietro la sua sparizione. Restano incerte le ragioni di questa scomparsa, mentre le indagini cercano di fare luce sulla vicenda.

Prosegue il giallo sulla scomparsa di Antonio Menegon, perito anti-autovelox scomparso il 2 gennaio 2026. Doveva testimoniare in Tribunale a Cosenza. Il collaboratore e amico esclude il gesto estremo: "L'unica cosa che sappiamo è il lavoro che stava facendo". Scomparsa Antonio Menegon, il collaboratore: "Non era depresso, stava lavorando su denunce precise con nomi e cognomi"

Scomparso il “paladino” che combatte contro gli autovelox irregolari - Dallo scorso 2 gennaio non si hanno più notizie dell’ingegnere veneto che da anni combatte contro gli autovelox non omologati diffusi in Italia ... virgilio.it

Antonio Menegon, il perito anti-autovelox scomparso nel nulla: l'auto bruciata e le testimonianze scomode - L'ingegnere aveva svolto per la Procura di Cosenza numerose analisi tecniche che hanno portato al sequestro di apparecchi per il rilevamento della velocità in vari Comuni. today.it

L'ultima telefonata, poi il silenzio totale, che dura ormai da giorni. Sono ore d'angoscia tra Rosà e Tezze sul Brenta, in provincia di Vicenza, dopo la scomparsa di Antonio Menegon, l'ingegnere di 78 anni, noto come il "paladino" della lotta contro gli autovelox i facebook

