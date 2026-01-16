Sci Franzoni trionfa a Wengen

Giovanni Franzoni si distingue nel circuito di Coppa del Mondo a Wengen, vincendo il superG con il tempo di 1'45

Giovanni Franzoni, sei un mito! Trionfo in Super G sul Lauberhorn di Wengen, rivivi la sua prima vittoria in Coppa del Mondo; Franzoni vola: è ancora il migliore nella prova di discesa a Wengen; Franzoni guida il secondo training di Wengen, lontano Casse; Italiani scatenati nella prima prova di discesa a Wengen: 3 ai primi 3 posti, Franzoni vola. SuperG a Wengen: trionfa a sorpresa l'azzurro Franzoni, è la prima vittoria della carriera - Sceso col pettorale numero 1, il bresciano ha disputato una gara perfetta: alle sue spalle l'austriaco Babinski a 35", terzo lo svizzero Von Allmen a 37". gazzetta.it

Sci: cdm; impresa Franzoni, primo in SuperG Wengen quando sono scesi primi 30 - Primo successo in carriera a un passo per l'azzurro Giovanni Franzoni, che è davanti a tutti nel SuperG di coppa del Mondo a Wengen quando sono scesi i primi trenta, ovvero tutti i migliori. ansa.it

Straordinario Franzoni: a Wengen la prima vittoria in Coppa del Mondo - A un mese dal podio della Val Gardena, lo sciatore di Manerba si regala un’altra giornata memorabile, vincendo il superG ... giornaledibrescia.it

La squadra femminile gialloblù trionfa nella Final Four e conquista il primo trofeo ufficiale della stagione, scrivendo subito la storia del club. - facebook.com facebook

