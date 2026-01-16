Sci | Cdm Franzoni vince SuperG di Wengen

Giovanni Franzoni ha conquistato la vittoria nel superG di Wengen, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. L'atleta italiano si è imposto sulla pista svizzera, dove tre anni fa aveva subito un infortunio. La gara si è svolta nel rispetto delle normative vigenti, evidenziando il talento e la determinazione di Franzoni nel circuito internazionale.

Wengen, 16 gen. (Adnkronos) - Giovanni Franzoni trionfa nel superG di Wengen, sulla pista che tre anni fa l'aveva visto infortunarsi. Grande prova per il ventiquattrenne bresciano di Manerba sul Garda che centra la prima vittoria della carriera in Coppa del Mondo. Quattro settimane dopo aver debuttato sul podio in Val Gardena, Franzoni si prende così la posta piena, regalando all'Italia il primo sorriso nel SuperG di Wengen. L'acuto di Giovanni rappresenta la prima vittoria stagionale per l'Italia dello sci alpino maschile.

