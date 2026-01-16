sci alpino a tarvisio goggia cerca il riscatto pirovano prova a rompere la maledizione

La tappa di Tarvisio della Coppa del Mondo femminile di sci alpino segna il ritorno nel circuito internazionale dopo quindici anni. Goggia cerca di riscattarsi, mentre Pirovano tenta di rompere una lunga maledizione. L’evento rappresenta un’occasione importante per le atlete italiane e per gli appassionati di sci, offrendo competizioni di alto livello in un contesto di grande tradizione sportiva.

La Coppa del Mondo femminile di sci alpino fa tappa in Italia e fa il suo ritorno a Tarvisio, che torna nel circuito del Circo Bianco quindici anni dopo l’ultima volta. Sarà un fine settimana interamente dedicato alla velocità, con la discesa libera in programma sabato e il superG domenica. Proprio l’ultimo nome inciso nell’albo d’oro a Tarvisio è quello di Lindsey Vonn, che proprio quindici anni fa vinse sulle nevi italiane. L’americana si presenta ancora una volta come la principale favorita almeno per quanto riguarda la discesa libera. Il successo nell’ultima gara sprint di Zauchensee ha rafforzato ulteriormente la sua leadership in classifica discesa, mettendo in ghiaccio la sfera di cristallo. 🔗 Leggi su Oasport.it

