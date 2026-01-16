Sci alpinismo la Francia e la Svizzera vincono nel vertical di Courchevel Giulia Murada in Top 5

Il primo vertical della stagione si è svolto a Courchevel, con la vittoria di rappresentanti della Francia e della Svizzera. La competizione, che si concentra esclusivamente sulla salita, ha chiuso due intensi giorni di gare. Tra i protagonisti, Giulia Murada si è classificata tra le prime cinque. Un evento che apre ufficialmente la stagione di sci alpinismo, confermando l’interesse per questa disciplina in continua crescita.

Il primo vertical della stagione, specialità che si corre solamente in salita, completa una emozionante due giorni di gare. La tappa di Coppa del Mondo di sci alpinismo torna in pista a Courchevel dopo le gare sprint disputate ieri, per la seconda ed ultima giornata. Le vittorie di giornata sono appannaggio della Francia in campo femminile e della Svizzera nel settore maschile. Giulia Murada è la migliore delle italiane. L'Italia, reduce dal podio conquistato ieri, si conferma nelle posizioni di vertice nella prova femminile. Si aggiudica il successo la francese Axelle Gachet Mollaret che completa il percorso in 23'40?5 davanti alla connazionale Emily Harrop che ha chiuso la sua prova con un ritardo di 41"2.

