Sci alpinismo | Francia e Svizzera dominano Murada si difende

La Coppa del Mondo di sci alpinismo 2025-26 prosegue con gare appassionanti. Oggi, a Courchevel, in Francia, si è svolta una competizione di vertical race, confermando il dominio di Francia e Svizzera nel circuito. Murada si difende con determinazione, offrendo uno spettacolo di elevata qualità tecnica. L'evento sottolinea l'importanza delle tappe europee nel panorama dello sci alpinismo internazionale.

La Coppa del Mondo si sci alpinismo 2025-26 ha vissuto un’altra giornata intensa con la gara di vertical race a Courchevel, in Francia, disputata oggi. La specialità, che si corre esclusivamente in salita su un tracciato impegnativo, ha chiuso le due giorni di competizioni dopo le prove sprint di giovedì. Nella gara femminile sono arrivate prestazioni di alto livello con la francese Axelle Gachet Mollaret sul gradino più alto del podio, mentre tra gli uomini un doppio successo elvetico ha segnato il primo vertical della stagione. Nella prova femminile la corsa è stata dominata dalla Francia: Axelle Gachet Mollaret ha chiuso la gara in 23’40"5, staccando nettamente la connazionale Emily Harrop, seconda a 41"2. 🔗 Leggi su Sportface.it

Leggi anche: Sci alpinismo, la Francia e la Svizzera vincono nel vertical di Courchevel. Giulia Murada in Top 5

Leggi anche: Sci Alpinismo, Giulia Murada sale sul podio nella sprint di Courchevel. Cardona si impone tra gli uomini

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Giulia Murada terza nella Sprint di Coppa del mondo di Sci alpinismo 2025 - 2026 a Courchevel · Risultati SkiMo oggi; Murada non sbaglia e centra il podio nella Sprint di Courchevel. Dominano Harrop e Cardona Coll; In questi comprensori delle Alpi lo sci non finisce mai: le piste più lunghe d'Europa; PROGRAMMA Olimpiadi Milano-Cortina 2026: date e orari di tutte le gare.

Sci alpinismo, la Francia e la Svizzera vincono nel vertical di Courchevel. Giulia Murada in Top 5 - Il primo vertical della stagione, specialità che si corre solamente in salita, completa una emozionante due giorni di gare. oasport.it

Secondo podio di fila in Coppa del Mondo di sci alpinismo per Murada! A Courchevel, Francia, Giulia chiude terza la sprint femminile. A dicembre nell’opening a stelle e strisce di Solitude aveva ottenuto la piazza d’onore. https://bit.ly/3YGlR3q FISI - Fed - facebook.com facebook

Secondo podio di fila in Coppa del Mondo di sci alpinismo per Murada! A Courchevel, Francia, Giulia chiude terza la sprint femminile. A dicembre a Solitude aveva ottenuto la piazza d’onore. bit.ly/3YGlR3q @Fisiofficial #RoadToMilanoCortina2026 x.com