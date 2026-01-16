Schlein | siamo in piazza per sostenere gli iraniani

Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, ha partecipato a una manifestazione a Roma per esprimere solidarietà al popolo iraniano. In piazza del Campidoglio, ha sottolineato il sostegno alla lotta per la libertà contro la repressione del regime teocratico iraniano. L’evento ha riunito cittadini e rappresentanti politici, unendo le voci a favore dei diritti umani e della democrazia in Iran.

"Siamo qui per dare piena solidarietá e supporto al popolo iraniano che lotta per la libertà contro la brutale repressione del regime teocratico iraniano" Cosi la segretaria dem Elly Schlein, arrivando alla manifestazione sull'Iran in piazza del Campidoglio a Roma. "Ci sono state migliaia di vittime. Siamo a fianco di chi protesta e per supportare.

