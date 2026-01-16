Recenti sviluppi indicano che Andreas Schjelderup potrebbe lasciare il Benfica, dove trova poco spazio con José Mourinho. La Roma è stata informata della situazione, ma al momento non ha mostrato intenzioni di accelerare l’operazione. La vicenda rimane in evoluzione, con possibili cambiamenti nelle prossime settimane.

Sono giorni decisivi per Andreas Schjelderup: l’esterno offensivo del Benfica trova poco spazio sotto la gestione di José Mourinho e la prospettiva di un’uscita in questa finestra di mercato prende corpo. Il classe 2004 norvegese è sul radar di più club e il suo nome circola con insistenza, mentre l’entourage valuta le opzioni che garantiscano minuti, visibilità e crescita. Roma informata, ma senza affondi. Il profilo è conosciuto e seguito a Trigoria. La Roma è consapevole della possibilità di portare Schjelderup nella Capitale, ma non ha ancora deciso di accelerare. La linea è di prudenza: pesano le priorità già definite per l’attacco e le operazioni in corso, tra entrate e uscite. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Schjelderup in uscita dal Benfica: Roma informata, ma senza accelerare

