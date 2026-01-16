Schifoso Striscia la Notizia torna in onda e Ricci attacca Affari Tuoi | accusa shock

La ripresa delle trasmissioni televisive ha portato alla luce un acceso scambio tra Antonio Ricci, ideatore di Striscia la Notizia, e Affari Tuoi. Le dichiarazioni di Ricci hanno suscitato reazioni e discussioni tra il pubblico e gli addetti ai lavori, evidenziando le tensioni nel panorama televisivo italiano. Questa controversia segna l’inizio di una nuova stagione, riflettendo le dinamiche e le sfide del settore dell’intrattenimento.

La nuova stagione televisiva si apre con un terremoto mediatico scatenato dalle dichiarazioni al vetriolo di Antonio Ricci, lo storico autore e mente creativa di Striscia la notizia. Il tg satirico più longevo d'Italia si appresta a tornare su Canale 5 il prossimo giovedì 22 gennaio, ma con una veste profondamente rinnovata che segna una svolta storica per il format. La decisione di trasformare il programma in un appuntamento settimanale di prima serata, anziché quotidiano in access prime time, ha sollevato numerosi interrogativi sul futuro della trasmissione, a cui Ricci ha risposto con la consueta verve polemica durante la conferenza stampa di presentazione.

