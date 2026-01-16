Schianto tra furgone e auto a Fidenza | due feriti gravi in ospedale

Nella mattinata di venerdì 16 gennaio, a Fidenza, si è verificato uno scontro tra un furgone e un'auto lungo via XXVI Maggio, all'incrocio con via Togliatti. L’incidente, avvenuto nei pressi della rotatoria poco prima delle 7, ha coinvolto due persone, risultate ferite in modo grave e trasportate in ospedale. La dinamica è al vaglio delle autorità per chiarire le cause dell’incidente.

Poco prima delle ore 7 di venerdì 16 gennaio a Fidenza, lungo via XXVI Maggio all'incrocio con via Palmiro Togliatti, un furgone e un'auto si sono scontrati, nei pressi della rotonda. Il furgone è finito fuori strada. Due persone sono rimaste ferite in seguito allo schianto. L'allarme è scattato da subito e sul posto sono arrivati i soccorritori del 118: auto infermieristica e automedica di Fidenza. Secondo le prime informazioni i due feriti, con traumi di media gravità, sono stati trasportati all'Ospedale di Vaio di Fidenza. Non sarebbero in pericolo di vita. Sul posto anche gli agenti della polizia locale, che hanno effettuato i rilievi previsti per legge. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

