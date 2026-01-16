Schianto mostruoso in autostrada diverse persone coinvolte | bilancio shock

Un grave incidente si è verificato nel primo pomeriggio sull'autostrada A1, all'altezza di Parma, poco prima delle 14. Due veicoli sono rimasti coinvolti in un violento scontro al km 107 in direzione sud, con cause ancora da chiarire. L’incidente ha provocato numerosi feriti e ha richiesto interventi di emergenza, evidenziando la gravità dell’accaduto.

Gravissimo incidente nel primo pomeriggio in autostrada A1. Poco prima delle 14, al km 107 in direzione sud, all’altezza dell’uscita di Parma, due automobili si sono scontrate per cause ancora in fase di accertamento. Il bilancio è pesante: quattro persone coinvolte, un giovane ricoverato in Rianimazione e un’altra persona in condizioni gravissime. Gli altri due feriti sono stati classificati in codice di media gravità. Le conseguenze sulla viabilità sono state immediate. Si sono formate code superiori ai cinque chilometri nel tratto compreso tra il bivio per l’ A15 e il casello di Parma. Disagi anche alla circolazione urbana, con traffico bloccato o fortemente rallentato sulla tangenziale e lungo la via Emilia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Schianto mostruoso in autostrada, diverse persone coinvolte: bilancio shock Leggi anche: Incidente sulla SS36, soccorsi mobilitati: diverse persone coinvolte Leggi anche: Schianto tra due auto: 6 persone coinvolte, caos traffico La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Schianto in autostrada, incidente fra 4 auto sull’A1 nel Frusinate: più di 11 chilometri di coda verso Roma - Schianto in autostrada A1 fra Ceprano e Frosinone, in direzione Roma: paralizzata l'autostrada Milano Napoli all'altezza della provincia ciociara. fanpage.it I due imprenditori sotto accusa per lo schianto mortale hanno sostenuto di essersi conosciuti quella sera e che stavano viaggiando sulla Asti-Cuneo a “velocità di crociera” per andare a cena - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.