Schiamazzi in via Cattaneo all' arrivo in casa finanzieri aggrediti | trovata droga un arresto

Nel corso di un intervento in via Cattaneo a Pisa, i finanzieri hanno arrestato un uomo di 38 anni, tunisini, per resistenza a pubblico ufficiale. Durante l'operazione, sono stati trovati stupefacenti e si sono verificati momenti di tensione, con schiamazzi e un'aggressione ai militari. L'intervento fa parte delle attività di controllo e contrasto al traffico di droga nella zona.

I finanzieri del Comando Provinciale di Pisa hanno arrestato un cittadino 38enne, di origini tunisine, che si sarebbe reso protagonista di una violenta resistenza a pubblico ufficiale. Sequestrati nell'operazione 16 grammi di cocaina. L'intervento è partito dalla chiamata d'emergenza per schiamazzi e urla provenienti da un appartamento di via Cattaneo, già noto alle forze di polizia per la presenza di soggetti dediti allo spaccio di sostanze stupefacenti. I militari del Gruppo Pisa si sono recati sul posto e hanno provveduto ad avere accesso all'abitazione, unitamente a personale sanitario. 🔗 Leggi su Pisatoday.it Leggi anche: Schiamazzi in casa, arrivano i carabinieri: aggrediti e morsicati da una donna Leggi anche: Lo spaccio “domestico” non passa inosservato: trovata la droga, finisce in arresto

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.