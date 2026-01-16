Scacchi | Luca Moroni vince il Prague Open 2026 da favorito

Luca Moroni si è aggiudicato il Prague Open 2026, confermandosi tra i favoriti del circuito. Pochi mesi dopo aver conquistato nuovamente il titolo di Campione d’Italia, il giocatore italiano ha ottenuto un risultato importante in questa competizione internazionale. La vittoria al torneo ceco testimonia la costanza e la crescita della sua carriera, rafforzando la sua posizione tra i principali scacchisti italiani e internazionali.

Poche settimane fa lo avevamo lasciato con il titolo di Campione d'Italia di nuovo in sua mano. Lo ritroviamo all'inizio del 2026 con una vittoria di torneo. Luca Moroni porta a casa l'edizione numero 24 del Prague Open, evento sul quale ha puntato parecchio e che è il primo italiano a portare a casa. Moroni ha chiuso a 7,59 un evento nel quale, oltre a lui, erano quattro i Grandi Maestri in gara: oltre a lui, il tedesco Hagen Poetsch (poi quinto), il veterano Oleg Korneev (che gioca per la Spagna dal 2012), decimo, quidni il serbo Mihajlo Stojanovic (12°) e l'altro veterano croato Bogdan Lalic (21°), che in passato è stato anche riconosciuto autore di libri su numerose aperture, dall'attacco Marshall della Spagnola fino alla Grunfeld.

