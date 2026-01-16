Sassuolo Napoli è tabù I precedenti e i cerotti

Il confronto tra Sassuolo e Napoli rappresenta una sfida particolare, caratterizzata da precedenti spesso sfavorevoli per i neroverdi. In questo articolo, analizzeremo i dati storici e le ultime prestazioni, cercando di comprendere le dinamiche di una sfida che, nel corso degli anni, si è consolidata come un vero e proprio tabù. Un approfondimento obiettivo per valutare le possibilità di entrambe le squadre in vista delle prossime gare.

di Stefano Fogliani SASSUOLO Non solo contro il Napoli, che è lecito aspettarsi un tantino ‘arrabbiato’ dopo il pari contro il Parma. Gioca, domani al ‘Maradona’, anche contro la statistica, il Sassuolo di Fabio Grosso. Perché se è vero che proprio sul prato napoletano i neroverdi raccolsero il loro primo punto in serie A (era il 25 settembre del 2013, finì 1-1 tra lo stupore dei più) ma perché, undici stagioni e 536 punti dopo, il Napoli (e Napoli) sono stati sempre, o quasi, tabù per il Sassuolo. Bastano 2 vittorie, l’ultima 5 anni fa, su 23 gare a confermarlo? Non bastassero, diremo che i pareggi sono 7 (il più recente datato dicembre 2021) e le sconfitte ben 14, sei delle quali consecutive dalla primavera del 2022 allo scorso agosto, quando il Sassuolo cominciò, perdendo proprio contro il Napoli, il suo dodicesimo campionato in serie A. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

