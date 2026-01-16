Sarno | abbandonano i rifiuti per strada ma vengono individuati

A Sarno, alcuni cittadini sono stati individuati e multati per aver abbandonato rifiuti lungo le strade. Questo risultato è stato possibile grazie ai nuovi sistemi di videosorveglianza installati con un finanziamento regionale, volto a migliorare la gestione dei rifiuti e la tutela ambientale nel territorio. La misura mira a promuovere comportamenti responsabili e a mantenere il decoro urbano.

Hanno abbandonato i rifiuti in strada, ma sono stati beccati e multati grazie ai nuovi sistemi di videosorveglianza, installati con un finanziamento regionale ottenuto dal Comune di Sarno. La Polizia Municipale, infatti, nell'ambito delle attività di contrasto all'abbandono dei rifiuti, ha individuato in questi giorni diversi responsabili ed emesso le relative sanzioni amministrative. In alcuni casi, il fatto è stato segnalato anche alle autorità competenti per l'avvio del procedimento penale. "Avevamo annunciato l'avvio di controlli mirati e puntuali e oggi arrivano i primi risultati concreti.

Sarno, stretta contro l’abbandono dei rifiuti: scattano multe e segnalazioni grazie alle nuove telecamere - Le immagini acquisite hanno consentito di documentare comportamenti incivili in modo inequivocabile. agro24.it

Abbandonano i rifiuti per strada, ma vengono individuati. Grazie ai nuovi sistemi di videosorveglianza, installati con un finanziamento regionale ottenuto dal Comune di Sarno, la Polizia Municipale, nell'ambito delle attività di contrasto all'abbandono dei rifiuti,

