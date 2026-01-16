Sardegna nel caos | tutti bocciano la giunta Todde dai manager sanitari alla Consulta FdI | deve dimettersi

La Sardegna attraversa una fase di instabilità politica e amministrativa, con numerosi pronunciamenti sfavorevoli alla giunta guidata da Alessandra Todde. La decisione del Tar sull’atto di commissariamento delle aziende sanitarie si aggiunge al giudizio negativo della Consulta, evidenziando le difficoltà dell’attuale gestione regionale. La situazione solleva interrogativi sulla stabilità e l’efficacia delle politiche adottate, mentre le opposizioni richiedono chiarimenti e dimissioni.

Sardegna nel caos dopo meno di due anni dall’insediamento della giunta guidata da Alessandra Todde. Dopo lo schiaffo dalla Consulta alla giunta regionale sarda, arriva anche quello dal Tar isolano sulla legge che nell’isola aveva commissariato i direttori generali delle aziende sanitarie. Il tribunale amministrativo ha accolto il ricorso che l’ex direttore generale della Asl di Sassari, Flavio Sensi, aveva portato avanti contro la Regione dopo la sua sostituzione con un commissario, così come avvenuto nelle altre aziende dell’isola. Che pasticcio nella sanità sarda. Lo scorso 31 dicembre la giunta aveva poi nominato i nuovi direttori generali nelle aziende sanitarie commissariate, lasciando “scoperte” le Asl di Cagliari, Gallura e, appunto Sassari: “Abbiamo scelto di procedere con responsabilità e prudenza- aveva sostenuto la presidente della Regione, e assessora ad interim alla Sanità, Alessandra Todde – seguendo il percorso più tutelante per l’interesse pubblico e per le risorse della Regione”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

