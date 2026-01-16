Sarà una principessa italiana la prossima première dame di Francia?

Si discute della possibile candidatura di una principessa italiana come futura première dame di Francia. La notizia riguarda una coppia che potrebbe influenzare il panorama politico europeo, con Jordan Bardella, leader del Rassemblement National, come possibile prossimo presidente francese. La situazione si sviluppa in un contesto di incertezze elettorali e strategiche, segnando un momento di particolare attenzione per la politica transalpina e le sue future alleanze.

(Adnkronos) – Potrebbe essere la coppia che riscrive la geografia del gossip politico europeo. Da una parte Jordan Bardella, l'uomo forte del Rassemblement National e, secondo i sondaggi, probabile prossimo inquilino dell'Eliseo nel 2027, soprattutto se Marine Le Pen non dovesse vincere in appello contro la sua incandidabilità. Dall'altra Maria Carolina di Borbone delle Due Sicilie, 22 anni, principessa-influencer e volto della Gen Z aristocratica. L'avvistamento dei due, usciti insieme dal gala per i 200 anni di “Le Figaro”, ha scatenato la stampa d'oltralpe. Ma ridurre Maria Carolina a semplice "nuova fiamma" sarebbe un errore. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

