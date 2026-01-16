Santarcangelo i Campioni dell’Adriatic Young Cup e del Challenge HF

Il 18 gennaio a Santarcangelo, la Scuderia HF premia i protagonisti della stagione 2025 dell'Adriatic Young Cup e del Challenge HF. L’evento si propone di valorizzare i risultati ottenuti e di presentare i nuovi progetti per il rilancio dell’automobilismo sportivo nella regione, confermando l’impegno della scuderia nel promuovere lo sviluppo e la crescita del settore.

Domenica 18 gennaio la Scuderia HF celebra i protagonisti della stagione 2025 e svela i nuovi progetti per il rilancio dell'automobilismo sportivo regionale. Il prestigioso scenario del ristorante Verdemare di Santarcangelo di Romagna si prepara ad accogliere, domenica 18 gennaio, l'evento celebrativo organizzato dalla Scuderia HF per rendere omaggio ai protagonisti della stagione motoristica 2025.

