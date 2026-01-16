Sant’Antonio Abate festa in ospedale a Cantù | vent’anni dall’intitolazione e nuovi progetti in cantiere

A Cantù, si celebra la festa di Sant’Antonio Abate presso l’ospedale, a vent’anni dall’intitolazione. Un momento per riflettere sui traguardi raggiunti e sui progetti futuri, mantenendo uno sguardo realistico sulle sfide ancora da affrontare. La giornata rappresenta un’occasione di riconoscenza e di speranza, condivisa con la comunità e il personale sanitario.

Una giornata di festa, di gratitudine e di bilancio, ma anche un'occasione per guardare avanti senza nascondere le difficoltà. Questa mattina l'ospedale Sant'Antonio Abate di Cantù ha celebrato il patrono del presidio ospedaliero in un'edizione particolarmente significativa: il 2026 segna infatti.

Sant’Antonio Abate, la festa in ospedale a Cantù per i vent’anni di intitolazione - "Un grazie unanime al personale per l’impegno e ai benefattori per il sostegno" è arrivato dal direttore generale di Asst Lariana Luca Stucchi e dai presenti alla festa del nosocomio ... ciaocomo.it

