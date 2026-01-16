Sanremo tutti in Piazza di Spagna per il nuovo spot | VIDEO

Da ildifforme.it 16 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi in Piazza di Spagna a Roma si sono riuniti l’orchestra di Santa Cecilia e Carlo Conti per registrare il nuovo spot di Sanremo. L’evento, che coinvolge figure di rilievo della musica e della televisione, rappresenta un momento importante nella promozione dell’edizione 2024 del festival. Questa iniziativa si inserisce nel contesto delle attività di comunicazione e marketing legate all’evento, contribuendo a mantenerne alta l’attenzione pubblica.

Tutti cantano Sanremo! E’ questo lo slogan tipico del festival per pubblicizzarlo. Per la 76esima edizione, Carlo Conti ha deciso di fare qualcosa di nuovo: girare lo spot con un’orchestra dal vivo e le persone locali in una piazza italiana. Carlo Conti porta Sanremo nel cuore di Roma, dopo essere partito da Trieste, il tour continua e tocca la Capitale. Il conduttore è sbarcato oggi in piazza di Spagna, a Roma, per la registrazione dell’ultimo spot della campagna ‘Tutti cantano Sanremo’ con l’orchestra di Santa Cecilia: è la prima volta che è presente anche il direttore artistico, ma non è chiaro se anche lui comparirà nello spot. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

sanremo tutti in piazza di spagna per il nuovo spot video

© Ildifforme.it - Sanremo, tutti in Piazza di Spagna per il nuovo spot | VIDEO

Leggi anche: Sanremo, Carlo Conti porta il Festival nel cuore di Roma e gira lo Spot in piazza di Spagna

Leggi anche: Omaggio per l'Immacolata dei Vigili del Fuoco a Roma, corona di fiori su statua a Piazza di Spagna – Il video

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Arriva a Roma Tutti cantano Sanremo; Tutti cantano Sanremo, Carlo Conti in piazza di Spagna per lo spot; Sanremo: domani a Roma flash mob per lo spot 'Tutti cantano Sanremo'; Join the Sanremo Singing Spectacle.

sanremo tutti piazza spagna'Tutti cantano Sanremo', Carlo Conti in piazza di Spagna per lo spot - Carlo Conti è stato in piazza di Spagna per la registrazione dello spot "Tutti cantano Sanremo", la campagna Rai dedicata al 76/o festival, in programma dal 24 al 28 febbraio. ansa.it

sanremo tutti piazza spagnaTutti cantano Sanremo, Carlo Conti in piazza di Spagna per lo spot con il pubblico - carlo Conti è in piazza di Spagna a Roma per la registrazione dello spot «Tutti cantano Sanremo», la campagna Rai dedicata ... msn.com

sanremo tutti piazza spagnaConti a Piazza di Spagna per lo spot di Sanremo: oggi niente annunci - "Oggi niente annunci, soltanto il grande spot nel cuore di Roma", ha detto Carlo Conti arrivando a piazza di Spagna, ai piedi della Scalinata di Trinità dei Monti, per girar ... quotidiano.net

Tutti cantano Sanremo, Carlo Conti in piazza di Spagna per lo spot

Video Tutti cantano Sanremo, Carlo Conti in piazza di Spagna per lo spot

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.