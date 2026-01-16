Sanremo tutti in Piazza di Spagna per il nuovo spot | VIDEO

Oggi in Piazza di Spagna a Roma si sono riuniti l’orchestra di Santa Cecilia e Carlo Conti per registrare il nuovo spot di Sanremo. L’evento, che coinvolge figure di rilievo della musica e della televisione, rappresenta un momento importante nella promozione dell’edizione 2024 del festival. Questa iniziativa si inserisce nel contesto delle attività di comunicazione e marketing legate all’evento, contribuendo a mantenerne alta l’attenzione pubblica.

Tutti cantano Sanremo! E' questo lo slogan tipico del festival per pubblicizzarlo. Per la 76esima edizione, Carlo Conti ha deciso di fare qualcosa di nuovo: girare lo spot con un'orchestra dal vivo e le persone locali in una piazza italiana. Carlo Conti porta Sanremo nel cuore di Roma, dopo essere partito da Trieste, il tour continua e tocca la Capitale. Il conduttore è sbarcato oggi in piazza di Spagna, a Roma, per la registrazione dell'ultimo spot della campagna 'Tutti cantano Sanremo' con l'orchestra di Santa Cecilia: è la prima volta che è presente anche il direttore artistico, ma non è chiaro se anche lui comparirà nello spot.

